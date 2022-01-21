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Rusya Parlamentosu Ukrayna’daki ayrılıkçıların sözde yönetiminin tanınmasını görüşecek

Rusya Parlamentosu Ukrayna’daki ayrılıkçıların sözde yönetiminin tanınmasını görüşecek

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, parlamentodaki siyasi parti başkanlarının Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla ilgili öneriyi gelecek hafta istişare edeceklerini duyurdu.

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Volodin, sosyal medya hesabından, Komünist Partinin her iki yönetimin tanınmasının gerekliliğiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurma hususunda parlamentoya sunduğu öneri hakkında açıklamalarda bulundu.

Adil Rusya ve Liberal Demokrat Partinin öneriyi desteklediğini, iktidardaki Birleşik Rusya’nın milletvekillerinin ise daha önce Donbas’taki Rus vatandaşlarının hayatının korunması hususundaki endişelerini pek çok defa dile getirdiğini belirten Volodin, önerinin ele alınmasının çok ciddi olduğunu ve sorumluluk gerektirdiğini kaydetti.

Volodin, “Bu bağlamda, önümüzdeki hafta siyasi parti başkanlarıyla bu girişimi istişare edeceğiz, tartışacağız. Daha sonra sonuçlara göre, konuyu Devlet Duması Konseyi’nde ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Minsk Anlaşmalarının yok sayıldığını gördüklerini aktaran Volodin, “NATO Ukrayna’yı işgal etmek istiyor. Hem biri hem diğeri trajediye dönüşebilir. Buna izin vermemeliyiz.” ifadelerine yer verdi.

Komünist Parti, dün Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’ya, Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından ilan edilen sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından tanınmasına yönelik öneri sunmuştu.

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