Abdullah Gül ameliyat oldu Abdullah Gül'ün sağlık durumu nasıl?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ameliyat olduğu açıklandı. İki hafta önce gerçekleşen operasyonla ilgili bilgilendirme kamuoyuyla paylaşıldı. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün belinden yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. İki hafta önce gerçekleşen operasyon 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından duyuruldu. Ameliyat sonrası Abdullah Gül'ün sağlık durumuyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.



Abdullah Gül'ün sağlık durumu

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Abdullah Gül'ün sağlık durumu için "gayet iyi" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi hesabından yapılan açıklama şöyle;

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül iki hafta önce belinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyidir."