BIST 2.014
DOLAR 13,42
EURO 15,22
ALTIN 794,76
HABER /  DÜNYA

ABD Rusya-Ukrayna krizine Baltık ülkelerini de dahil etti

ABD Rusya-Ukrayna krizine Baltık ülkelerini de dahil etti

ABD yönetiminin, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya destek amacıyla göndermelerine izni verdiği belirtildi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin NATO'nun Baltık bölgesi üyeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü.

Öte yandan, gazeteye konuşan yetkili, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Mi-17 tipi nakliye helikopterlerinin satışını onayladığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı, bu iki konuda da açıklama yapmaktan kaçındı.

Bölgede gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'i ziyaret etmiş ve Ukrayna'ya desteklerini yinelemişti.

ABD, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar getireceği uyarısında bulunuyor.

Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta Ukrayna sınırındaki gerilim olmak üzere bölge güvenliğini konuşmak üzere bugün Cenevre'de bir araya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzay Ajansı, uzay teknolojisi uzmanı alacak Resmi Gazete'de yayınlandı
Uzay Ajansı, uzay teknolojisi uzmanı alacak Resmi Gazete'de yayınlandı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Ahmet Melih Yılmaz son hali kadın mı oldu instagram hesabından paylaştı
Ahmet Melih Yılmaz son hali kadın mı oldu instagram hesabından paylaştı
Timsah Celil Çukur'daki Ahmet Melih Yılmaz son hali nasıl? Ahmet Melih Yılmaz kimdir yaşı kaç?
Timsah Celil Çukur'daki Ahmet Melih Yılmaz son hali nasıl? Ahmet Melih Yılmaz kimdir yaşı kaç?
Adana'da 3 ay önce yürüyordu! Bir anda çenesi yamuldu ağzından köpük geldi: Yatağa bağımlı hale geldi
Adana'da 3 ay önce yürüyordu! Bir anda çenesi yamuldu ağzından köpük geldi: Yatağa bağımlı hale geldi
Ekonomik sorunlar seçmene soruldu Muhalefete şok sonuç!
Ekonomik sorunlar seçmene soruldu Muhalefete şok sonuç!
Ahmet Hakan, Selçuk Tepeli'ye yüklendi! 'Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapıyor'
Ahmet Hakan, Selçuk Tepeli'ye yüklendi! 'Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapıyor'
Bursa'da lisede iğrenç olay! Kız öğrenciler haberdar etti: Erkek öğrenciler öğretmeni...
Bursa'da lisede iğrenç olay! Kız öğrenciler haberdar etti: Erkek öğrenciler öğretmeni...
Ahmet Melih Yılmaz instagram hesabı nedir Çukur ve Cam Tavanlar'daki hali
Ahmet Melih Yılmaz instagram hesabı nedir Çukur ve Cam Tavanlar'daki hali
KDV oranları sadeleşecek! Üretici de tüketici de rahatlayacak
KDV oranları sadeleşecek! Üretici de tüketici de rahatlayacak