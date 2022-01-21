Katar ve Türkiye görüşmeleri tamamladı anlaşma sağlandı

Reuters'a Ankara'da bilgi veren diplomatik kaynaklar, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğin sağlanması konusunda Katar ile Türkiye'nin anlaştığını söyledi.

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Türkiye ile Katar'ın Kabil Uluslararası Havalimanı'nda güvenliğin sağlanması için anlaştığı, Taliban'dan onay beklendiği belirtildi. Reuters ajansına Ankara'da bilgi veren diplomatik kaynaklar, Taliban'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, "Taliban'ın havalimanının dışında, alanı işletenlerin de içinde güvenlik sağlaması öngörülüyor. Süreç yapıcı bir şekilde ilerliyor" dedi. Ankara'daki kaynaklar, Türkiye ve Katar'dan heyetlerin bu hafta Kabil konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Katar devlet ajansı da, Taliban hükümetinin havalimanının işletmesi konusundaki görüşmeleri 'sonuçlandırmak' adına önümüzdeki hafta Doha'ya heyet göndereceğini duyurdu. Haberde, Türkiye ile Katar'dan heyetlerin bu hafta Kabil'de, havalimanının kontrolü konusunda iki gün süren 'yoğun müzakereler' yürüttüğü belirtildi.