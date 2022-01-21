İstanbul'da emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!

İSTANBUL'da yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, polis gibi arayan tele-dolandırıcılar tarafından dolandırıldı. Günler süren dolandırıcılıkta önce 160 adet altın ve 1 milyon lira kaptıran profesör, ertesi gün 200 bin dolar ve 10 gün sonra da 250 bin dolar kaptırdı. Babasını ziyarete gelen kızı olayı ortaya çıkardı.

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79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, İstanbul Bebek'te ikamet ediyordu. Demirel'in geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Kendisini emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama Çeşme'de kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını ve bu durumla ilgisinin olup olmadığını sordu.

Önce TC kimlik numarasını, sonra resimleri verdi

Bunun için profesörden önce TC kimlik numarasını, daha sonra evdeki değerli eşyaların fotoğraflarının paylaşmasını isteyen sözde polisin talebiyle Ahmet Demirel gerekli bilgileri paylaştı.

İddiaya göre para ve ziynet eşyalarda parmak izi araştırması yapılacağını söyleyen telefondaki sözde polis, polis kimliğinin fotoğrafını mesajlaşma programı üzerinden emekli doktora gönderdi.



Kasadaki ve bankadaki tüm gayrimenkullerinin...

Daha sonra kasadaki ve bankadaki tüm gayrimenkullerin fotoğraflarını çeken Demirel, poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyaları, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.

Sonraki gün kasadaki tüm paralar istendi

Ardından yeniden aranan emekli profesör, bu kez evdeki paraların tümünün teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek, tüm paraları alması gerektiği söylendi. Ardından kapıya gelen şahıs bu kez 200 bin doları alarak binadan ayrıldı.

10 gün sonra tekrar arayıp bankadaki paraları istediler

Olay üzerinden 10 gün geçtikten sonra yeniden Ahmet Demirel'i yeniden arayan dolandırıcı, "Tüm bankalardaki paranızı çekin" talimatıyla Bebek'teki özel bir bankanın şubesine gitti. Bu bankadaki 250 bin doları da çeken Ahmet Demirel, yeniden kapıya gelen sözde görevliye bu parayı da teslim etti. Emekli profesör, bu parayla birlikte dolandırıcılara toplamda 10 milyon lira verdi.

Kızı dolandırıldığını anlayınca...

Parayı teslim ettikten bir süre sonra Ahmet Demirel'in kendisi gibi doktor kızı babasını ziyarete geldi. Durumu kızına anlatan profesör dolandırıldığını fark edince kızıyla birlikte polis merkezine başvurdu. Kendisini dolandıran kişilerin cezalandırılmasını isteyen yaşlı profesörün ihbarı ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.