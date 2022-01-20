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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi. Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı konusunda tartışmalar devam ederken liderlerin buluşmalarının sıklaşması, kulislerde İttifak içinde aday konusunda çatlak mı var sorusunun sorulmasına neden oldu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tek görüşmelerini gerçekleştirmişti.

Bu kez muhalafet liderleri, üçlü bir görüşme yaptı.

Muhalefet liderleri akşam yemeğinde buluştu
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu, Ankara'da akşam yemeğinde buluştu.

Yemekte, liderler ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilirken masa da bir tek Davutoğlu'nun önünde dosya olmadığı dikkat çekti.

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