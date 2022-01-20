Domenec Torrent: Takım son 20 dakika sıkıntı yaşıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa 3-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa 3-1 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adamın açıklamaları şöyle:

"Uzatmalarda 2 gol attılar. 1-2 olduktan sonra, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak, birebirde kayıplarımız oluyor. Dönen topları kazanamıyoruz ve takım son 20 dakikada gerçekten sıkıntı yaşıyor."

"Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var"

"Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var. Bizim burada olma sebebimiz de takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu, ruh halimizle ilgili."

"Galatasaray gibi bir takım, yakışan sonuçlar almadığı zaman oyuncular da moral olarak etkileniyorlar. Taraftarları daha mutlu edebilmek için çok daha iyi oynamamız ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor."