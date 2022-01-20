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Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Galatasaray Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray öne geçti ama koruyamadı
Sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golü ile öne geçti. Kasımpaşa, bu gole 45+3. dakikada Ryan Donk ile cevap verdi.

Konuk ekip 60. dakikada Umut Bozok ve 90+3'te Kevin Varga'nın golleriyle galibiyete ulaştı.

Kötü gidişat sürüyor
İstanbul takımlarına rakip olduğu son 6 lig maçını kazanamayan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Kasımpaşa ise son 5 lig maçında 13 puan toplayarak 24 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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