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Türkiye 20 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 20 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 414 bin 312 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 140 milyon 311 bin 232'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ocak 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 85 bin 948 oldu.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı.'' ifadelerini kullandı.

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