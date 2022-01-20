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Diplomaside İsrail ve Ukrayna krizi için iki flaş yanıt

Diplomaside İsrail ve Ukrayna krizi için iki flaş yanıt

Türkiye'nin dış ülkelerle ilişkilerinde peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Diplomatik kaynaklar İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelmek istediğini Ukrayna konusunda da Türkiye'nin görüşmelerin İstanbul'da yapılması için girişimde bulunduğu söyleniyor.

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Türkiye ile İsrail arasındaki buzlar eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı konuşmada daveti üzerine cevap verdiği kaydedildi.

Türkiye, Ukrayna-Rusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi amacıyla tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili Türkiye'nin ilgili taraflarla görüşmeleri devam ediyor.

Türkiye'den bir heyetin dün temaslarda bulunduğu Kabil'de, Taliban'la havalimanının iç güvenliğinin işletmeciler tarafından, dış güvenliğinin ise Taliban tarafından sağlanması konusunda mutabakata varıldı. İşletmenin maliyet hesaplamaları konusundaki çalışmalar ise ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye davet etmişti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığı öğrenildi.

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken, Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

Toplantı İstanbul'da yapılabilir
Ukrayna-Rusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi için devrede olan Türkiye, çatışmayı önleme ve diyaloğu artırmak için net bir tutum sergiliyor.

Minsk toplantılarının İstanbul'da yapılması için Türk yetkililer ilgili taraflarla temaslarda bulunuyor.

Öte yandan, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'in Ankara ziyaretinde, Türk tarafı Estonya'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Hayrettin Bahşi'nin iade edilmesini istedi.

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