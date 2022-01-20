BIST 2.004
DOLAR 13,38
EURO 15,18
ALTIN 792,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Annesine ziyaretten döndü evde gördüğü manzarayla şoke oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Annesine ziyaretten döndü evde gördüğü manzarayla şoke oldu

NİĞDE'de bir eve giren hırsızlık şüphelileri, oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı ve kilim gibi eşyaları çalıp kaçtı. Evinin durumunu gören Dilber Kömürcü (53), "Televizyon, benim arkadaşımdı. Onun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.

Abone ol

Esenbey Mahallesi Yurt Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Dilber Kömürcü, 18 Ocak'ta annesine gidip, ertesi gün geri döndü.

Döndüğünde odaları dağınık halde bulan ve evde gördüğü manzarayla şoke olduğunu söyleyen Kömürcü, polise ihbarda bulundu.

Eve gelen polis, inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızların oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı, kilim gibi eşyaları çalarak evden kaçtıkları öğrenildi. Kömürcü, "İnşallah sonuç çıkar. Hırsızlar evde yemek yemiş. Dışarıdan görünmesin diye tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Ben normalde güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evde param yoktu. Televizyon benim arkadaşımdı. Televizyonunun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! AYM gönderdi
HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! AYM gönderdi
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Cemal Enginyurt: 400 lira elektrik faturası ödeyen aile 1000 lira elektrik faturası ödemeye başladı
Cemal Enginyurt: 400 lira elektrik faturası ödeyen aile 1000 lira elektrik faturası ödemeye başladı
İlyas Reis kimdir ne zaman öldü İlyas Reis Türbesi nerede?
İlyas Reis kimdir ne zaman öldü İlyas Reis Türbesi nerede?
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
BOTAŞ'tan doğal gaz kesintisi için flaş açıklama Elektrik de kısıtlanacak
BOTAŞ'tan doğal gaz kesintisi için flaş açıklama Elektrik de kısıtlanacak
İstanbul için İzlanda kışı uyarısı AKOM beklenen kar yağışı için yeni gelişmeyi duyurdu
İstanbul için İzlanda kışı uyarısı AKOM beklenen kar yağışı için yeni gelişmeyi duyurdu
HDP'li Meral Danış Beştaş teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel skandalına 'kumpas' dedi
HDP'li Meral Danış Beştaş teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel skandalına 'kumpas' dedi
Özgür Özel: Merkez Bankası faiz kararı yolun sonunu gösteriyor
Özgür Özel: Merkez Bankası faiz kararı yolun sonunu gösteriyor
Bursa'da cami tuvaletine girince dünyası başına yıkıldı
Bursa'da cami tuvaletine girince dünyası başına yıkıldı