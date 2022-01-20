BIST 2.004
DOLAR 13,38
EURO 15,18
ALTIN 792,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

-23 derecede patlayan borudan fışkıran su buz dağı' oluşturdu

-23 derecede patlayan borudan fışkıran su buz dağı' oluşturdu

 MUŞ'un Malazgirt ilçesinde soğuk sebebiyle patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu. Apartman boyuna yaklaşan buz kütlesi ilgi çekti.

Abone ol

Malazgirt ilçesi Danişmentgazi Mahallesi 15 Evler mevkisinde içme suyu şebekesi patladı. Şebekeden fışkıran su, sıfırın altında 23 derecede donarak buz dağına dönüştü. Şebekenin patladığı yerin hemen yanındaki ağacı da saran buz kütlesi halkın ilgisini çekti. 

Mahalle halkından Yağmur Eşin, "Burada aslında gördüğünüz su boru hattı. Bu su boru hattı patlayarak bir şelale görüntüsü oluşturdu. Boru hattından fışkıran sular donarak buz dağını oluşturdu" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
TikTok heyeti Meclis'te 2021'de kaç içerik kaldırıldı?
TikTok heyeti Meclis'te 2021'de kaç içerik kaldırıldı?
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
İzmir'e de kar geliyor! İstanbul ve İzmir kar yağışı için Orhan Şen'den duyuru
İzmir'e de kar geliyor! İstanbul ve İzmir kar yağışı için Orhan Şen'den duyuru
Asgari ücret için şikayet yağdı! İş yerleri 1000 lirayı geri istiyor
Asgari ücret için şikayet yağdı! İş yerleri 1000 lirayı geri istiyor
Kar yağışı cumartesi geliyor Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir'i uyardı
Kar yağışı cumartesi geliyor Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir'i uyardı
Oruç Reis eşi kimdir kaç çocuğu var tarihte Oruç Reis hiç evlendi mi?
Oruç Reis eşi kimdir kaç çocuğu var tarihte Oruç Reis hiç evlendi mi?
Fransa Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını 'soykırım' olarak tanıdı
Fransa Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını 'soykırım' olarak tanıdı
Sakarya'da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın faciaya yol açtı
Sakarya'da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın faciaya yol açtı
Rusya Dışişleri: İngiltere Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor
Rusya Dışişleri: İngiltere Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor
Mustafa Varank: Biz hedeflerimizi birer birer gerçekleşince sesleri kesildi
Mustafa Varank: Biz hedeflerimizi birer birer gerçekleşince sesleri kesildi