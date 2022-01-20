-23 derecede patlayan borudan fışkıran su buz dağı' oluşturdu

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde soğuk sebebiyle patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu. Apartman boyuna yaklaşan buz kütlesi ilgi çekti.

Abone ol

Malazgirt ilçesi Danişmentgazi Mahallesi 15 Evler mevkisinde içme suyu şebekesi patladı. Şebekeden fışkıran su, sıfırın altında 23 derecede donarak buz dağına dönüştü. Şebekenin patladığı yerin hemen yanındaki ağacı da saran buz kütlesi halkın ilgisini çekti.

Mahalle halkından Yağmur Eşin, "Burada aslında gördüğünüz su boru hattı. Bu su boru hattı patlayarak bir şelale görüntüsü oluşturdu. Boru hattından fışkıran sular donarak buz dağını oluşturdu" dedi.