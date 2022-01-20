Meteoroloji profesörü Orhan Şen söyledi : Bursa, Balıkesir, Sakarya'ya kuvvetli kar yağışı var

BURSA, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Kastamonu başta olmak üzere yoğun kar yağışı geliyor. Meteoroloji Profesörü cumartesi günü gelecek kar yağışının çok kuvvetli vuracağı illeri sıraladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi günü balkanlar üzerinden yoğun kar yağışının geleceğini duyurdu. Sadece bu da değil. Önümüzdeki hafta 24 Ocak 2022 itibariyle Karadeniz üzerinden de daha soğuk bir hava ve daha yoğun kar yağışı geliyor. Meteoroloji Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk ve kar yağışın tüm yurdu vuracağını duyurdu. Meteoroloji profesörü Orhan Şen ise Balkanlar üzerinden gelecek kar yağışının Cumartesi günü 8 ilde çok kuvvetli olacağına dikkat çekti. Orhan Şen kar yağışının Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Bolu, Eskişehir ve Kütahya hattında yoğun olacağını söyledi. Orhan Şen, "Buralarda ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınmalıdır. Şehir içinde karla mücadele kar başlamadan önce başlamalıdır. Akşamdan yollara solüsyon atılmalı' uyarısında bulundu.

İstanbul ve İzmir'e kar ne zaman gelir?

AKOM cuma günü öğleden sonra İstanbul'da kar yağışının başlayacağını ve 4-5 gün etkili olacağını duyurmuştu. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in yaptığı tahmin ise şöyle:

-Cuma gecesi Marmaradan başlayarak iç ve batı bölgelerinde sıcaklık Kar sınırında olacak. Trakya (yarın gece kar var) ve Ege kıyısı hariç karla karışık yağmur ve KAR yağışı olur. Kar yağışı 4 gün devam edecek en yaygın ve yoğun Pazar Pazartesi. Pazartesi İzmir'de kar alabilir.

-İstanbul bugün açık ve az bulutlu. Sıcaklık gündüz 9 C gece 1 C. Yarın (cuma) gece İstanbulda karla karışık yağmur başlar ilerleyen saatlerde KAR olur. Salı gününe kadar aralıklı devam eder. Normal bir kar yağışı.