BOTAŞ'tan doğal gaz kesintisi için flaş açıklama Elektrik de kısıtlanacak

İRAN'ın teknik arızayı gerekçe göstererek 10 gün süreyle doğal gazı kesme açıklaması sonrası BOTAŞ'da açıklama yaptı. BOTAŞ'tan gelen son dakika açıklamasına göre sanayide ve elektrik santrallerinde kısıtlama olacak. BOTAŞ hane tüketici için önlem alındığını duyurdu

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İRAN 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu. NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü. Bu gelişmenin ardından BOTAŞ'tan doğal gaz kesintisine ilişkin son dakika açıklaması geldi. BOTAŞ, İran doğal gazındaki kesinti sebebiyle sanayide ve elektrik santrallerinde kısıtlama olacağını duyurdu. Elektrik ve doğal gaz kesintisinin ev kullanımını etkilememesi için önlem alındı. BOTAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir. Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

İSO: Stres yaratacak BOTAŞ'ın bazı tesislere uygulanacak doğalgaz kısıntısı kararını değerlendiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, doğalgaz kısıntısının üretim üzerinde büyük bir stres yaratacağına işaret etti.

-"Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğalgaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor. Son aylarda başta doğalgaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakar bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez. Bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır. Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir. Arz kanallarındaki sorunlardan kaynaklanan bu sıkıntıların, en kısa zamanda çözüme kavuşacağını umuyorum."

BOTAŞ sanayi çevrelerine dün yazı göndermişti

BOTAŞ, bazı sanayi kuruluşlarına yazı göndererek kış nedeniyle talebin artması ile yurt dışı tedarikçilerin kesintileri nedeniyle günlük çekiş miktarını sınırlandırdığını açıklamıştı. BOTAŞ'ın gönderdiği yazıda kısıtlama kararına gerekçe olarak "kış nedeniyle talebin artması ile yurt dışı tedarikçilerin kesintileri" gösterildi. Yazıda talimata uyulmaması durumunda sözleşmelere göre ceza uygulanacağı belirtildi.