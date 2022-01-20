83 gündür kayıptı! Ekipler itiraf sonrası harekete geçti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 83 gündür kayıp olan kadının cinayete kurban gittiği iddiasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp olarak aranan Kerziban Keskin (61) ile ilgili bir televizyon programına bağlanan R.B'nin itirafı üzerine harekete geçti. Ekipler, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler R.B, İ.B, H.D. ve R.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

20 gün sonra kaybolmuştu

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, bir süre önce Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına gelmişti. Keskin, Serik'e geldikten 20 gün kadar sonra kaybolmuştu. Çocuklarının kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri Keskin'i arama çalışması başlatmıştı.