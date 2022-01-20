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Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi bir iyi bir kötü haber

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi bir iyi bir kötü haber

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin negatife dönmesiyle birlikte Galatasaray'a karşı oynaması beklenirken, Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. Ömür, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor'a, Nwakaeme müjdesi geldi.

Anthony Nwakaeme'nin son yapılan koronavirüs testi sonucu negatif çıktı.

Nwakaeme'den güzel haber geldi
Nijeryalı oyuncu, bugün takımla çalışmalara başlayacak ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Bordo-mavili takımda hücum hattının önemli isimlerinden olan Nwakaeme, bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 7 gol atarken 7 de asist yaptı.

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin forma giyemediği son 2 maçta 4 puan kaybetti.

Abdülkadir Ömür, Galatasaray'a karşı yok
Öte yandan bordo-mavililer Nwakaeme'den gelen güzel habere sevinirken, Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili de bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Giresunspor müsabakasının 30. dakikasında oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün, kasık bölgesinden sakatlandığı ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ömür, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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