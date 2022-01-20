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PFDK'tan Taylan Antalyalı kararı!

PFDK'tan Taylan Antalyalı kararı!

PFDK, Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 TL para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya da 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Kasımpaşa ile yapılan müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'ye de 3 maç men cezası uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nin Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası da verdiği kaydedildi.​​​​​​​

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