BIST 2.014
DOLAR 13,41
EURO 15,19
ALTIN 794,03
HABER /  GÜNCEL

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen limon yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 21 yolcu yaralandı, otobüs şoförü hayatını kaybetti.

Abone ol

Korkunç kaza, saat 04.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar karayolu Baklankuyucak Kavşağı yakınında meydana geldi. Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki 66 LV 66 plakalı limon yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü!
Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön bölümünde hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar oldu. TIR'ın hasar gördüğü kazada, tonlarca limon yola saçıldı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri yolcuları otobüsten çıkardı.

Otobüs şoförü hayatını kaybetti
Kazada 21 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, otobüs şoförü Mukadder Balkın'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri Balkın'ın cansız bedenini hasar gören otobüsten çıkartmak için çalışma başlattı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşı olmayan Djokovic'in korona ilacı üreten şirkete yatırımı ortaya çıktı
Aşı olmayan Djokovic'in korona ilacı üreten şirkete yatırımı ortaya çıktı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Meclis'te kabul edildi
Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Meclis'te kabul edildi
Gülşen kıyafet tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Gülşen kıyafet tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi
Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu
Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857 bini aştı
İstanbul'da yarı tatili erken başlıyor!
İstanbul'da yarı tatili erken başlıyor!
CHP'li Engin Özkoç 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek
CHP'li Engin Özkoç 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek
Tarkan'dan Sezen Aksu paylaşımı
Tarkan'dan Sezen Aksu paylaşımı