Gülşen kıyafet tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Sanatçı Gülşen, sahne kıyafetiyle ilgili tartışmalara Instagram hesabından cevap verdi. Uzun bir açıklama metni yayınlayan Gülşen, kimsenin yaşam tercihlerinin bir başkası tarafından belirlenemeyeceğini söyledi.

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Giydiği kıyafetleri nedeniyle türkücü İzzet Yıldızhan'ın eleştirdiği Gülşen, magazin tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Instagram hesabının hikayeler bölümünden uzun bir paylaşım yapan Gülşen, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" dedi.

Gülşen, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir kadın bedeninde dünyaya gelmiş bir insanım. İsmim Gülşen.

26 yıldır tek başına ayaklarımın üzerinde duruyor ve arı gibi çalışıyorum. Hiç kimseye muhtaç değilim. Pop müziğe değer ve yenilik katabilmek adına sayısız şarkı yazdım.

Tabi bu uzun yolculukta hiç bir şey bana altın tabakta sunulmadı. Düştüğüm, kalktığım, mücadelesini verdiğim çok da yaralandığım oldu elbet. Ama bugün geldiğim noktada ve her zaman ihtiyacım olan gücü hep kendi içimde buldum.

Taştan duvardan olmadığımı sadece bir insan olduğumu hep hatırlattım kendime.

Mesleki hayatım boyunca hep zamanın ruhunu okumaya inandım. Müziğimin, bedenimin, zihnimin, kelimelerin hep özgür ve bağımsız kalabilmesine gayret ettim. Var olanla yetinmeyin yenilenmeye, değişime açık kalmanın mesleğimi en doğru biçimde icra edebilmek için en önemli unsur olduğunu bildim.

Meğer, insan performansına gösterdiği özenli giyimine de gösterince sanatkarlığı yok oluyormuş.

Vazgeçmem istenen şey daha az göze batmak ya da daha çok onay görmek için kendimi, bedenimi, vizyonumu yok etmem mi? Yoksa asla inanmadığım belirli yaftalara ya da yargılara itaat etmem mi?

Ben de bu satırları tam da o yüzden yazıyorum.

Kıyafet üzerinden farklı farklı "ama"larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız? Bir gün gelip "kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılayamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz?

Kadınlara 'anne olma, evlat olma, eş olma', Erkeklere "erkek olma, hükmetme zorunluluğunda olma, aksi taktirde eksik olacağı" üzerinden uygulanan tüm tahakkümün nasıl bir cehennem olduğunu ve bu tahakkümün en sonunda erk'lik taşımayanın ya da onun yasalarına uymayanın yaşamdan silinmesini meşrulaştırmaya hizmet etmekte olduğunu ne olur görelim artık hep birlikte. Bir insanın yaşam hakkı, yaşam tercihleri bir başkası tarafından belirlenemez. Bir cins ya da insan bir diğerinden üstün olamaz.

"Kendime aidim"

Evet, ben bir anne-babanın kızı, evet bir erkeğin eşi, ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı Bir erkeğin karısı Bir çocuğun annesi olmaktan öte; Ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim."

Tepki çekmişti

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların giyimleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan, birçok yurttaşın tepkisini çekmişti.