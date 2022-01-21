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Mine Kırıkkanat'ın 'Kılıçdaroğlu hakkındaki sarsıcı dosya' iddiası ne oldu? O dosyayı niye saklıyorlar?

Mine Kırıkkanat, "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sarsıcı, çok can yakıcı bir dosya var. Bu dosya yandaş basının elinde" dedi ve sustu. O dosyada neler olduğu merak konusu olurken, Kırıkkanat'ın elindeki dosyayı yayınlamayıp hangi hesaplar için sakladığı merak konusu oldu.

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Mille İttifakı içinde özellikle de CHP'de kazan kaynamaya başladı. "Kavganın büyüğü CHP'de yaşanıyor" diyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Kemalciler ile Ekremciler" arasında medyada süren kavganın giderek daha da büyüyeceğini yazdı. Mine Kırıkkanat'ın "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sarsıcı, çok can yakıcı bir dosya var. Bu dosya yandaş basının elinde" sözlerini hatırlatan Mahmut Övür, "Mine Kırıkkanat o dosyayı neden bekletiyor?" diye sordu. 

Kavgayı Ekremciler çıkartıyor
"Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında, biz istesek de istemesek de bir kavga var ve bu kavga da onlar adına fonlanan medya üzerinden yürüyor" dilen Mahmut Övür, Kırıkkanat'ın ö sözlerini tekrar gündeme getirdi. Kırıkkanat katıldığı bir televizyon programında şu iddiada bulunmuştu:

Mine Kırıkkanat neler söylemişti?
"Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya... Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana."

Yandaş basın o dosyayı neden yayınlamıyor biliyor musunuz!
"Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet partisi lideri bulamaz. CHP'den daha iyi, daha kolay, daha soft, daha yumuşak, daha suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum."

İşte CHP içerisindeki kavgayı bunlar duyuruyor
Mahmut Övür "Durduğun hata..." deyip Mine Kırıkkanat'la ilgili şu tespitleri yaptı: "Devam et, edemezsin çünkü hesapçısın... Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, İmamoğlu'nun kazanacağını açıklarsa pişmiş aşa su katacağını düşünüyor. Ama ima etmekten de vazgeçemiyor. İşte CHP içerisindeki kavgayı bunlar duyuruyor. Bu çevre böyle bir kafa yapısına sahip..."

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