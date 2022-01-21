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Ahmet Hakan, Selçuk Tepeli'ye yüklendi! 'Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapıyor'

Selçuk Tepeli Fox Ana Haber'de 'Yemişim swap’ını' dedi, RTÜK inceleme başlattı... Ahmet Hakan, Selçuk Tepeli'yi hedef alıp bilgi vermek yerine ekranda CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi kahve siyaseti yapmakla suçladı.

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FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, ana haber bülteninde yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilirken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Selçuk Tepeli bu habere tepki gösterirken, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan rakibi Selçuk Tepeli'ye fena yüklendi. Ahmet Hakan, "Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını normal mi karşılayacağız Allah aşkına?" diye sordu. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü: 

Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle bir anormallik var diye... Ekrandaki bir haber spikerinin...
'Yemişim swap’ını' diye ekranda racon üstüne racon kesmesini...
Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını...
Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini...
Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını...
Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını...
Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?" 

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