Akrep Nalan Sezen Aksu sözleri gündem oldu Akrep Nalan kimdir, şimdi ne yapıyor?

Bir dönemin en ünlü sanatçılarından olan ve Karlar Düşer şarkısı ile dillere dolanan Akrep Nalan, son günlerin olaylı ismi Sezen Aksu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Uzun süredir sessiz kalan Akrep Nalan bu açıklamalardan sonra merak konusu oldu. Peki kimdir Akrep Nalan, aslen nereli, kaç yaşında? Akrep Nalan evlendi mi, çocuğu var mı?

Abone ol

BODRUM'da sessiz bir hayat yaşayan Akrep Nalan, Sezen Aksu hakkında olay açıklamalarda bulundu ve gündem oldu. Bir süredir sahnelerden uzak bir hayat geçirmeyi tercih eden Akrep Nalan son paylaşımı ile şimşekleri üzerine çekti, Sezen Aksu'ya sitem etti. Gerçek adı Fusün Nalan Açın olan Akrep Nalan, aslen Ankaralı ve 67 yaşında. Peki Akrep Nalan hiç evlendi mi, çocuğu var mı?

Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan isimli sanatçı Nalan Açın, 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle hakkında linç kampanyası başlatılan Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu’ya seslendi.

Akrep Nalan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” diye yazdı.

Akrep Nalan kimdir: Akrep Nalan, 26 nisan 1954 yılında Ankara Yenimahalle’de dünyaya geldi. Asıl adı Füsun Nalan Açın’dır. Akrep Nalan, eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başladı sonrasında ise, Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesinde tamamladı.

1972-1980 tarihleri arasındaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebecilik yaptı.

Muhasebecilik yaptığı senelerde Ankara Sanat Evinde tiyatro çalışmaları oldu. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Sahne tozunu yutunca; muhasebecilik tüm cazibesini yitirdi ve tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkardı.

İki sinema filminde ve dört de televizyon dizisinde aktrislik denemesi oldu.

1993 Ocak tarihinde Nurseli İdiz'in sundugu saklambaç yarışmasına konuk sanatçı aday olarak katılmıştır.

Akrep Nalan, Jöntürk'ün çıkardığı Şaman isimli albümde Jöntürk'ün “Sun Avucundaki Karanlığı Bana” isimli hip-hop çalışmasına eşlik etti.

2012 nisan ayında reklamcı Ali Taran’ın çektiği Atlas Halı reklam filmlerinde de oynadı.

Albümleri :

1991 - Dağ Çiçeği

1996 - Zil Zurna Sevdalar

Filmleri ve dizileri :

1994 – Zirvedekiler (TV Dizisi)

1997 - Baskül Ailesi (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi