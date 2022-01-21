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Yunan Papazlar yeni satın alınan savaş uçaklarını "'kutsal suyla' kutsadı

Yunan Papazlar yeni satın alınan savaş uçaklarını "'kutsal suyla' kutsadı

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının ilk partisi (6 adet) Yunan topraklarına iniş yaptı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis törende Türkiye'yi hedef alırken, Yunan din adamları da savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı.

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Yunanistan, yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen, ordusunu silahlandırmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan 2020 yılında açıkladığı 10 milyar euroluk savunma programı çerçevesinde Fransa'dan 2,8 milyar dolara 18 adet Rafale savaş uçağı satın alma anlaşmasına imza atmış, 18 uçaktan 12'sinin ikinci el olacağı belirtilmişti.

Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim ışığında açıkladığı dev savunma programı çerçevesinde Yunanistan, Fransa'dan sipariş ettiği 18 Rafale uçağın altısını ise bugün teslim aldı.

Uçakların resmi devir-teslim töreni, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in de katılımıyla Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'nde gerçekleştirildi.

Rafale savaş uçakları, Yunanistan'a iner inmez ise Ortodoks Kilisesi tarafından ayin düzenlenip kutsal suyla takdis edildi.

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