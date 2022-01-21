Elektrikli araçları şarj ettirmenin kurallarını belirlendi fiyata ve saate göre değişecek

EPDK'nın yönetmelik taslağına göre, elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sunacak istasyonlarda uygulanacak fiyatlar dijital mecralarda ve istasyonlarda ilan edilecek.

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Elektrikli araçlara şarj hizmetinde altyapı mevzuatı hazırlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) taslak düzenlemesine göre, elektrikli otomobil sahipleri rezervasyonla şarj yapılabilecek, istasyonlarda her türlü araca elektrik verecek altyapı bulunacak.

Uygulamayla, elektrikli araç sahipleri, yolculuk öncesinden de fiyatına ve müsaitliğine göre istasyon seçebilecek, rezervasyon yaptırabilecek.

Şarj ağı işletmeciliği, EPDK'dan en az 10 yıl, en fazla 49 yıllık verilen lisans kapsamında yapılacak. Lisans alınırken asgari sayıda hızlı şarj ünitesi kurulması şartı aranacak. İşletmeci, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesi kuracak.

Şarj fiyatı, kilovatsaat cinsinden tüketilen birim enerji bedeli üzerinden olacak ve piyasada serbest olarak belirlenecek. Ancak EPDK, bölgesel ve ulusal çapta asgari ve azami fiyat limiti uygulayabilecek, ihtiyaca göre tavan fiyat getirebilecek. Aracını şarj eden sürücüden ilave ücret talep edilemeyecek. İşletmeciler, farklı güçteki şarj üniteleri için farklı fiyat uygulayabilecek. Araç sahipleri farklı bedellerle hızlı veya yavaş şarj tercih edebilecek.



Müşteriye verilecek faturalarda, araca aktarılan enerji miktarına yer verilecek. Şarj hizmeti fiyatı; yatırım ve işletme maliyetleri, amortismanlar, elektrik enerjisi alım maliyetleri ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülüklere ek olarak "makul ölçüde karlılık" dikkate alınarak belirlenecek.

Şarj ağı işletmecilerinin araç kullanıcılarıyla sadakat sözleşmesi yapmasına imkan tanınacak. Şarj istasyonlarında elektrik depolama ve üretim tesisi kurulabilecek.