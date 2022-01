Karabağ işgali kalktı Ermenistan ile normalleşme başladı Tarihçiler ve cemaat değerlendirdi

Karabağ işgalinin sonlanlandırılmasından sonra Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler de normalleştirilmeye başlandı. Erivan'a uçak yolculukları tekrar başlayacak. Tarihçiler ve Ermeni cemaati gelişmeleri olumlu karşıladı.

Erivan’la normalleşme sürecine girilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hedef tam normalleşme. Ermeniler de bundan çok memnun” dedi. Ermenistan’la yeniden uçak seferlerinin başlatılması dahil normalleşme adımları Türkiye’deki Ermeni cemaatini de sevindirdi.

İki ülke temsilcileri arasında yapılan ilk görüşmede normalleşme sürecinin amaçlarının ve önümüzdeki dönemde neler beklendiği gibi başlıkların ele alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Hedef tam normalleşme. Ermeniler de bundan çok memnun. Tam normalleşmeye giden süreçte uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanmasının dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak” dedi. Çavuşoğlu, normalleşme diplomasisinin bir sonraki adımında özel temsilcilerin güven arttırıcı adımları görüşeceğini dile getirdi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin ‘önemli’ bir adım olduğunu söyleyen tarihçiler ve uluslararası ilişkiler uzmanları gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan: “Gerek yatırım, gerek kültürel açıdan her iki derin tarihe sahip komşu ülkelerin ilişkilerini sağlamlaştıracak tüm adımların kıymetli olduğunu kabul etmeliyiz. Her iki toplumun birbirini tanıması, beraber çalışmalar yürütebilmesi, yatırımlar yapabilmesi ve bu doğrultuda zengin kültürel değerlerin ortak bir paydada buluşması için ilişkilerin gün geçtikçe daha iyiye gitmesi İstanbul Ermenileri için de son derece önemlidir.”



Prof. Dr. İlber Ortaylı (Galatasaray Üniversitesi): “Türkiye her zaman Azerbaycan’ın hassasiyetlerini gözettiği için Ermenistan’a mesafeliydi. Ama şimdi durum değişti. İlişkilerin gelişmesinin önündeki engellerden biri (Karabağ işgali) kalktı. Ermenistan ekonomik olarak da demografik olarak da çok zor bir durumda. Yoluna salimen devam edebilmesi için bu ilişkileri sağlıklı yürütmesi şart. Mevcut yaklaşım iyi. Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum.”

Karagözyan Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Dikran Gülmezgil: “Türkiye’nin artık bu noktadan sonra Ermenistan’a her konuda el uzatması gerekir. Türkiye’nin Ermenistan’a ağabeylik yapması lazım. Güzel bir gelişme.”

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan:“Uçuşların başlaması bende iyimserlik oluşturdu. Sınırların açılması gerekir, diplomatik ilişkiler de düzelmelidir. Bu ilk adım olmalıdır. İlişkiler daha da genişlemelidir.”

Azınlık Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan: “Olumlu buluyorum ve gecikmiş bir adım olarak görüyorum. Dostluk dilinin tekrar gelmesi çok anlamlı. Umarım barış ortamı geri döner. Savaşların olmadığı yeni bir dostluğa kapı aralanır.”