AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan İYİ Parti açıklaması! Mühendis personelimi çöpçü yaptılar

AK Parti'den istifasıyla gündeme gelen eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ayrılık kararına giden süreci anlattı. Şehirdeki partililerin 'selam vermeyen, selam almayan' bir hale geldiğini söyledi, yanındaki personelin de çöpçü yapıldığını ifade etti.

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2021 yılı içerisinde Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden canlı yayında istifa eden Rasim Arı, geçtiğimiz gün AK Parti'den istifasını açıkladı. 31 Mart 2019'da belediye başkanlığına seçilen Arı, bu koltukta 21 ay oturmuş ve 29 Ocak 2021'de 'affını' istemişti.



İstifa için iki iddiadan söz edilmişti. İlk iddiaya göre önceki başkan dönemindeki yolsuzluklarının üzerine gittiği için baskı gördüğü için istifa ediyordu. İkinci iddiaya göre ise aile hayatını korumak için. Arı istifa gerekçesini "Psikolojik" diye açıklamış ve "18 aydır yumuşak yatakta yatmadım. Sürekli bu tempoyla çalışırsanız fiziğiniz artık bunu kaldıramayacak hale geliyor. Bir iki doktora gözüktüm, toparlayamadım" demişti.







Sessizliğini bozdu

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Rasim Arı’yla gerçekleştirdiği röportajı aktardı. AK Parti'den istifa eden Rasim Arı, istifasının nedenini anlatmadı, "Detaya girmek istemiyorum, bir gün mutlaka anlatırım" dedi. Korktuğu için açıklamamazlık yapmadığını da ekleyen Arı, "zamanını bekliyorum" diye konuştu.



Belediye başkanlığından neden istifa etmiştiniz?

Kimse inkar edemez ki, ben başarılı bir belediye başkanıydım ve hiçbir suçum yok. O yüzden Hem İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na, hem de Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendimle alakalı bir usulsüzlük, devletin malına, şehrin hakkına zevala verdiğime dair şikayet dilekçesi varsa, işleme konulsun dedim. Ben 16-17 yıl bürokratlık, 21 ay belediye başkanlığı yaptım. Sadece Ankara'da lojmanım var. Lojmanı geçen yıl krediyle aldım. Şu an eve ekmek parası götürmekte zorluk çeken bir adamım. Arkadaşımın arabasına biniyorum. İkinci bir adam göstersinler. 20 yılını devlette ve siyasette geçirmiş, benden daha fakir adam varsa çıksın ortaya.



O zaman neden istifa ettiniz?

Cevabını herkes biliyor.



Nedir?

Ben istifa etmeden önce rahmetli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'u aradım. Dedi ki "Oğlum, haklıyım, haksızım deme, istifa et." Detaya girmek istemiyorum. Bir gün mutlaka anlatırım.







Bir suçunuz mu vardı?

Asla.



Özel hayata dair bir mesele var mı?

Kimseyi taciz etmedim, kimseye tecavüz etmedim.



Peki partiden neden ayrıldınız?

Bir yıl bekledim. İhraç edilmedim. Bürokrasiye de dönebilirdim. Dönmek istemedim. Şehirde baktım ki arkadaşlar kavgalara girmişler. Bu da milletin bize teveccühü ve sevgisinden mütevellit. Selam vermeyen, selam almayan bir hale gelmişler. Dolayısıyla aynı ortamda bulunmanın manası yok. İnsani müştereklerde bir araya gelme durumumuz dahi ortadan kalktı.



AK Partililerin siz belediye başkanıyken ve istifanızdan sonra engel çıkardıkları söyleniyor.

Bizimkiler "Muhalif belediyelerde şu kadar adam attılar" diyorlar da bir de Nevşehir Belediyesi'ne baksınlar. Yanımdaki personeli çöpçü yaptılar ya! Biri başkan yardımcısı! Adam mühendis. Uzman yaptılar. Vezneye verdiler. Allahtan korkan yapmaz. Dördünü çöpe sürdüler. Ellerine süpürge verdiler. Sabahleyin Atatürk Caddesi'ni temizleyeceksin, rencide etmek için. Çocuklar dedi ki, "Bu bize değil, sana yapılan hakarettir, istifa ediyoruz." "Edin" dedim. Hepsi aç. Tek kuruş ceplerinde para yok. Kiralarını veremiyorlar.







Bunlardan ötürü istifa ettiniz, öyle mi?

Benim korkum yok abi. Benim suçum yok. Kendime kılıf olarak partide durmamın manası da yok. Şu an konuşmamamın sebebi de korkmam değil. Zamanını bekliyorum. Seçilmiş adamım, suçum varsa koysunlar cezaevine. Tehdit etmeye gerek yok. Suçluysam niye dışarıdayım?



Partiden de atılmadınız.

Yok canım, istifa ettim. Kimse özel hayat şeyine yatmasın, herkes kendine baksın.



İyi Parti'ye ne zaman katılıyorsunuz?

Ben bağımsızım. Nevşehir partisindenim. Milletle yürüyorum. Millet beni seviyor. Kendimi onlara adadım. Partiye ihtiyaç duymuyorum. Allah var, bütün siyasi partilerden "Bizimle beraber ol" diyorlar. İyi Parti ilk günden "Gel" dedi. Şehirdeki teveccühümüzden istifade etmek isteyebilirler. Ben Nevşehirlilerle mutluyum. Bağımsız olarak da milletvekilliğine, belediye başkanlığına çıkarım. Hodri meydan. Yapsınlar anket, görsünler.



Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 'Herşey çok güzel olacak' mesajı paylaşan sanatçılar için "En ufak bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum" demişti. Arı'nın İmamoğlu ile ilgili o tweetleri de sildiği görüldü.