Kocaeli'de 24 saattir haber alınamıyordu! Eve girenlerin dünyası başına yıkıldı

KOCAELİ'de bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Gölcük ilçesine bağlı Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Hakan Kenar’dan yaklaşık 24 saat boyunca haber alınamadı. Bunun üzerine endişeye kapılan Hakan Kenar’ın kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, haber alınamayan şahsın kapısını açıp içeri girdiklerinde cansız bedeniyle karşılaştı. Gölcük Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılan Hakan Kenar’ın cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilecek. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.