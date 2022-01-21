e karne 2022 karne giriş yapma ekranı açıldı mı, e karne görüntüleme

e karne 2022 e okul VBS sisteminde erişime açıldı mı sorusu 1. dönem karne heyecanı öncesi öğrenci ve velilerin gündeminde. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için e karne yani dijital karne e okul VBS girişi ile sorgulanacak. 2022 e okul 1. dönem karne görüntülemek için T.C kimlik numarası ve okul numarası bilgileri kullanılacak. İşte e okul e karne görüntüleme sayfası...

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Bugün yani 21 Ocak cuma günü milyonlarca öğrenci 1. dönem karnesini alacak ve 4 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatili başlayacak. Karneler alınmadan önce öğrenci ve veliler e okul VBS sistemi üzerinden e karne yani dijital karne nasıl görüntülenir araştırması yapıyor. e okul karne sorgulama e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci T.C kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile sorgulanacak.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 21 Ocak Cuma günü yani bugün karnelerini alacak. Ancak okula gidemeyecek olan öğrenciler notlarını e Okul üzerinden sorgulayabilecekler. E Okul öğrenci ve öğretmen giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne notu kolayca öğrenilecek. Bunun için sistemde yer alan "e-Karne" alanında Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak ekran ile karne notu sorgulanabilecek.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

e okul ile karne notu sorgulama: İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E OKUL KARNE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

E okul VBS girişi nasıl yapılır:

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.