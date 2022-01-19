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Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Rasim Arı AK Parti'den de istifa etti

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Rasim Arı AK Parti'den de istifa etti

NEVŞEHİR Belediye Başkanlığı görevinden canlı yayında istifa eden Rasim Arı, AK Parti'den istifa etti. Rasim Arı “Parti içerisindeki isimlerle diyalog kurma imkanı kalmadı." dedi.

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Bir süre önce Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Rasim Arı AK Parti üyeliğinden de ayrıldığını açıkladı. Muhalefet aleyhine attığı birçok twitter paylaşımını da silen Rasim Arı parti içerisindeki isimlerle diyalog kurma imkanının kalmadığını söyledi.

Kendinden önceki belediye başkanını yolsuzlukla suçlamıştı
Rasim Arı 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Arı geçmiş döneme dair yolsuzluk itiraflarıyla gündeme gelmiş, geçtiğimiz ocak ayında sağlık nedenlerini gerekçe göstererek belediye başkanlığından istifa etmişti. Rasim Arı AK Parti üyeliğinden de ayrıldığını açıkladı.

Asgari insani müştereklerde dahi diyalog imkanım kalmadı
Rasim Arı “Samimi duygularımla şu sözleri de söylemek isterim. Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkânı ortadan kalkmıştır.” dedi.

Muhalefeti eleştirdiği tweetlerini sildi
“Herkesin hayatında yol ve yol ayrımları önemlidir. Her yol ayrımı bir seçim, bir karardır. Ve her karar bir tercihtir.” diyen Arı, “Her yol ayrımı yeni bir yoldur. Bu duygu ve düşünceler ile 2001 yılında üye olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Millete hizmet yolunda siyaset yapan tüm siyasetçilere bu yolculukta başarılar diliyorum.” dedi. Arı’nın muhalefet için attığı tweetlerini de sildiği görüldü.

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