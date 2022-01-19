Kenevir yasası Meclis'e geliyor Ak Parti hazırladı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in aktardığına göre AK Partili Milletvekili Hüseyin Yayman, partisinin tıbbi kenevir için kanun teklifi sunacağını açıkladı.

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Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kenevirin tıp alanında kullanımı konusunda Türkiye'deki gelişmeleri köşesine taşıdı.

Bayer, Türkiye’nin adım atması gerektiğini belirtirken, AKP'nin tıbbi kenevir yasası hazırladığını da aktardı. Bayer'in aktardığına göre AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacaklarını söyledi.

Bayer'in yazısının devamında AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın da görüşleri de yer aldı.

Yalçın Bayer'in yazısının ilgili bölümü şöyle oldu:

"AK Parti iktidarı, tıbbi kenevir yasasını hazırlarken Doç. Dr. Yayman, aralarında uluslararası ün ve tecrübeye sahip uzmanlarla çalışacaklarını bildiriyor ve 'önümüzdeki günlerde tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifini sunacaklarını' belirtiyor. Yayman, Danışma Kurulu’nun başına Türkiye’nin ilk radikal kenevir girişimi (startup) olan Türk Cannabis Medikal Bitkileri’nin kurucusu ve sahibi, kenevir uzmanı Dr. Hüseyin Demirtaş’ın geleceğini belirtiyor. Danışma Kurulu’nda ayrıca dünyanın en büyük ikinci medikal kenevir şirketi olan Tilray Inc.’de 4.5 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan İstanbul doğumlu Musevi Türk vatandaşı Cemi Vur; annesi Türk, babası Arap, Ürdün kökenli, Bonn’da yaşayan tıp doktoru ve kenevir uzmanı Dr. Khalid Salim; Amerika’da yaşayan ve 15 yıldır medikal kenevir üzerinde çalışmış olan Ebubekir Erdal Kasa gibi isimlerin yer alması bekleniyor."