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Deprem fayı nükleer santralin üzerinde! Akkuyu Nükleer'den açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem fayı nükleer santralin üzerinde! Akkuyu Nükleer'den açıklama

Deprem Uzmanı Prof. Naci Görür, Kayseri'deki fayın yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'nin bulunduğu alanın yakınlarına uzandığını hatırlatması üzerine nükleer facia paniği yaşanmıştı. Akkuyu Nükleer A.Ş. konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Akkuyu Nükleer A.Ş., son günlerde farklı illerde meydana gelen depremlerin ardından çıkan haberler ve yapılan açıklamalara yanıt verdi. MTA verilerine göre, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmadığı belirtilen açıklamada, santralin 9 büyüklüğündeki depreme dayanaklı şekilde yapıldığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS’nin sismik güvenliğini sorgulayan açıklamalar yayınlandığı, bu nedenle kamuoyuna güvenilir bilgi vermek için resmi bilgilerin paylaşılması gereğinin doğduğu kaydedildi.

“Sahada 15 sismolojik istasyon konuşlandırıldı”
Akkuyu sahasının, ilk ruhsatın verildiği 1976 yılında “Nükleer santral inşaatına uygun ve sismik açıdan güvenli” olarak kabul edildiği anımsatılan açıklamada, “2010 ve 2012’de de nükleer santrallerin yapımını ve işletilmesini etkileyebilecek faktörleri belirlemek için sahada, jeodezik, jeolojik, jeofizik, sismik, meteorolojik ve benzeri konularda tekrar tekrar mühendislik araştırmaları yapılmıştır. Sahada 15 sismolojik istasyon konuşlandırılmış, uzaktan ölçümler yapılmış, faylar incelenmiş, bölgedeki sismik risk hesaplanmış ve ayrıca Akkuyu NGS sahasında oluşabilecek tsunami riski de değerlendirilmiştir. Kapsamlı jeodezik çalışma, toplam 27 bin sayfalık 78 makalenin yayınlanmasıyla sonuçlanmıştır. Yapılan çalışmalar, sismik güvenlik de dahil olmak üzere Akkuyu NGS'nin inşası için inşa sahası parametrelerini doğrulamıştır” denildi.

“Akkuyu NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamaktadır”
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan "Türkiye Sismik Risk Haritası"na göre Akkuyu NGS sahasının, deprem açısından en güvenli bölge olarak kabul edilen 5. derece deprem bölgesinde yer aldığı bilgisi verilen açıklamada, “Akkuyu sahası ve sahanın 50 kilometrelik yarıçapı içinde yapılan tüm geçmişe dayalı gözlemler, bölgede hiçbir yıkıcı sarsıntı kaydedilmediğini göstermektedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Türkiye anakarasındaki aktif fay hattının detaylı incelemesi yapıldı. Bu çalışmaya göre, Türkiye'deki tüm sismik fay hatları bilinmektedir ve Akkuyu NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Akkuyu NGS'nin tasarımı ve inşası, 9 büyüklüğündeki bir deprem de dahil tüm olası olaylar ve bunların kombinasyonları dikkate alınarak yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Nükleer santralin inşası sırasında sismik durumun düzenli olarak gözlemlendiği vurgulanan açıklamada, “Sahanın içindeki 2, 40 kilometrelik yarıçapta da 12 adet sismik istasyon bulunmaktır. Buradaki veriler (Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Deprem Araştırma Enstitüsü) KOERI veri merkezine aktarılmaktadır” denildi.

Naci Görür şöyle söylemişti:

Prof. Dr. Görür, "Sarıoğlan/Kayseri’de 5,1’lik deprem oldu. Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde ( Şekil). Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. KAF’dan ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır" demişti.

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