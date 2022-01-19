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e okul karne notlarına nasıl bakılır? 2022 1. dönem e okul karne sorgulama

e okul karne notlarına nasıl bakılır? 2022 1. dönem e okul karne sorgulama

6 Eylül cuma günü milyonlarca öğrenci 1. dönem karnesini alacak ve yarıyıl tatili başlayacak. Bu sene karneler yüz yüze alınacak .İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birinci dönem karne notlarını dijital olarak 21 Ocak 2022 Cuma gününün sabah saatlerinde öğrenebilecek. e-Okul'un eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak

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6 Eylül Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1. dönem karnelerini alacaklar ve yarıyıl tatili başlayacak. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden karne notları görüntülenebilecek. İlkokul, ortaokul ve lise sınıfları 21 Ocak 2022 Cuma günü, bu sezonun ilk yarısını tamamlayacak ve karnelerini önce online ortamda alacak.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde veliler ve öğrenciler; not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini, karne bilgisini, haftalık ders programını, hangi derse hangi öğretmenin girdiğini, sınav sonuçlarını, sınav tarihlerini, sınıfla ilgili istatistik bilgilerini kolayca görüntüleyebilecek.

E OKUL KARNE SORGULAMA 2022

E-OKUL karne notlarına nasıl bakılır: 
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanıyor.

1. Dönem ne zaman bitiyor: 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak.

Ders not ortalaması nereden öğrenilir: 
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eokul.meb.gov.tr adresine giriş yapmak ve sağ tarafta Veli Bilgilendirme Sistemi başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor. Bu aşamada TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve güvenlik kodu isteniyor. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

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