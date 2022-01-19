BIST 1.987
DOLAR 13,60
EURO 15,42
ALTIN 792,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da yaşayan Tayland vatandaşı, "Esma" ismini alıp Müslüman oldu

Tekirdağ'da yaşayan Tayland vatandaşı, "Esma" ismini alıp Müslüman oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Abone ol

Pornkaew Phoemphıphat, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini okuduktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşlarının da yönlendirmesiyle Müslüman olmak için Çorlu İlçe Müftülüğüne başvuran Phoemphıphat'e, Müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verilen Phoemphıphat, şahitler huzurunda şehadet getirerek "Esma" ismini aldı.

Çorlu Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Phoemphıphat'a ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Esma Phoemphıphat, yaptığı açıklamada, İslam dinine karşı kalbinde bir sevgi hissettiğini, çocukluğundan itibaren etrafında Müslüman arkadaşlarının olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'den gönderilen antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
İngiltere'den gönderilen antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak
Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak
Otomobil fiyatlarını tetikleyen çip krizinde son durum uzmanlar açıkladı
Otomobil fiyatlarını tetikleyen çip krizinde son durum uzmanlar açıkladı
Feyza Altun eşinden boşandı mı İlker Meriç kimdir?
Feyza Altun eşinden boşandı mı İlker Meriç kimdir?
OSB'lere doğalgaz faturası şoku
OSB'lere doğalgaz faturası şoku
Türkiye Ermenistan arasında uçuşlar başlıyor Bakanlık tarih verdi
Türkiye Ermenistan arasında uçuşlar başlıyor Bakanlık tarih verdi
Petshop'taki hamsterler covid-19'a yakalandı! 2 bin hamster itlaf edilecek
Petshop'taki hamsterler covid-19'a yakalandı! 2 bin hamster itlaf edilecek
Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı
Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı
e okul karne nasıl bakılır e okul VBS girişi karneye nereden bakılır?
e okul karne nasıl bakılır e okul VBS girişi karneye nereden bakılır?