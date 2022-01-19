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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz 'aç gözlü olmak lazım' dedi hedefi büyüttü

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz 'aç gözlü olmak lazım' dedi hedefi büyüttü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, hedefinin olimpiyatlarda 4-5 altın madalya almak olduğunu söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için İstanbul'da "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.

Organizasyonda milli okçu Mete Gazoz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tokyo'nun kendisine çok güzel şeyleri hatırlattığını aktaran Mete, "Tokyo, benim dışımda herkes için tüm Türk halkı için çok güzel şeyler hatırlatıyor. Çok güzel bir anı oldu. Hem bu spor kültürünü çok daha küçük yaştaki çocuklara aktarabilmek için çok güzel bir turnuva oldu. Bütün herkesin bir buçuk hafta boyunca takip ettiği güzel bir andı. Benim için de çok güzeldi. Diğer herkes için de çok güzel geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Mete, bir gazetecinin hedefleri yönündeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bir altın daha. Biraz daha böyle aç gözlü olmak lazım. Aslında aç gözlü güzel bir şey değil ama madalya konusunda güzel bir şey. Şimdi bir tane altın aldık evet ama bir sonraki olimpiyatlara çok daha kısa zaman kaldı. Hazırlanmak için çok daha kısa vaktimiz var. Şimdiden 2024'e hazırlanmaya başladık. Bu bir tane olan altın madalyanın sayısını arttıracağız. Benim hedefim de 4 altın madalya, 5 altın madalya."

Mete, çok güzel bir gece geçirdiklerinin de altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu gece çok güzel oldu. Çünkü normalde biz sporcu olarak Türk kafilesindeki sporcular olarak çok sık bir arada olma şansımız olmuyor. Her sporcunun kendi takvimi ve programı birbirinden çok farklı. Sadece böyle turnuvalardan turnuvalara birlikte olabiliyorduk. Şimdi tarihi bir başarıdan sonra tekrar hep birlikte burada toplanmak, o zamanları konuşmak tekrar birbirimize söylemek daha sonrası için de konuşmak çok güzel. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum."

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