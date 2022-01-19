Aydın'da esrarengiz olay! 'Kulağımıza ilginç bir bilgi geldi' deyip açıkladı: Toprağa gömülü halde bulunmuştu

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8 sene önce toprağa gömüldüğü tespit edilen ve bulunduğu yerden çıkarılan otomobil ile ilgili konuşan yedi emin deposu işletmesinin avukatı Kerem Cem Şişmanoğlu, “Gömülen araç ile ilgili emniyet birimleri bunun üzerine çalışıyorlar. Ancak bize çok şüpheli geldi bu olay. Yedi emin işi yapan birinin aracı gömmesi bize şüpheli geldi” dedi.

Abone ol

Olay, Davutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yedi emin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediemin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.’nin yediemin deposunun arazisinde toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine Davutlar Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



M.G.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri otomobilin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı çalışmasının ardından yedi sene önce toprağa gömülen otomobil çıkarılırken, olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.’nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.



“Depo sahibinin isteğiyle gömmüş”

Kepçe operatörü M.G.’nin, olayın gerçekleştiği tarihte yedi emin deposu sahibi E.Ö.’nün isteğiyle kırmızı renkteki otomobili toprağa gömdüğü öğrenilirken, topraktan çıkartılan otomobilin gizeminin yapılacak olan kriminal incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.







"Kulağımıza ilginç bir bilgi geldi"

Yedi emin deposunun avukatı Kerem Cem Şişmanoğlu olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çevre düzenlemesi yaparken, kulağımıza ilginç bir bilgi geldi, otopark sorumlumuz oradayken. Biz bu otoparkı Haziran ayında devraldık. Haziran ayından 6-7 ay önce yandaki komşu işletmeci, aynı zamanda kazı işleri de yapıyorlar. Şu şekilde söyledi, otopark sorumlumuza. Bundan altı, yedi yıl önce otoparkın eski işletmecisinin gelip, bir arabayı gömme işlemini kendisinden istemiş." ifadelerini kullandı.







“Otomobili gömülmesi bize şüpheli geldi”

Şişmanoğlu "Çevre düzenlemesi yaparken otopark sorumlumuz hemen kazı işlemleri başlattı. Bunun üzerine toprağa gömülü bir şekilde araç bulundu. Gömülen araç ile ilgili emniyet birimleri bunun üzerine çalışıyorlar. Ancak bize çok şüpheli geldi bu olay. Yedi emin işi yapan birinin aracı gömmesi bize şüpheli geldi. Eski işletmeci pek ortalarda gözükmüyor kendisi. Aynı zamanda eski işletmecinin 20’nin üzerinde dosyası olduğunu biliyoruz adliyede” dedi.