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Edirne'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Yaralılar var

Edirne'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Yaralılar var

EDİRNE'de yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Edirne'den Süloğlu ilçesine yolcu getiren Şaban D. yönetimindeki 22 BD 474 plakalı Süloğlu Belediyesine ait yolcu otobüsü, Musabeyli köyü çıkışında yoldan çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan otobüs, yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra ön tekerleklerin toprağa saplanmasıyla durabildi. Otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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