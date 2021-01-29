Rasim Arı kimdir eşi ve çocukları! Nevşehir Belediye Başkanı neden istifa etti

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı istifa kararıyla gündem oldu. Peki Rasim Arı kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları kim?

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1975'te Nevşehir'de doğan Rasim Arı ilk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Pendik İmam Hatip Lisesi mezunu olan Rasim Arı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini aldıktan sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptı.

2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Rasim Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.

Rasim Arı'nın eşi ve çocukları kimdir?

Rasim Arı, Melek Arı ile evli... Çiftin 2 çocukları var. Rasim Arı'nın eşi başkanlığı sürecinde sürekli yanında görünen bir isimdi.

2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti. Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı 21 aylık görev süresinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Rasim Arı istifasına gerekçe olarak 'sağlık sorunlarını' gösterdi.