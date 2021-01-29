BIST 1.487
DOLAR 7,29
EURO 8,85
ALTIN 437,09
HABER /  SPOR
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Fatih Altaylı'dan Galip Öztürk'e bombardıman! Taciz ve tecavüz üzerinden vurdu

Fatih Altaylı, kendi adına Galatasaray'a bağış yaptığını ve Fenerbahçe maçı için sarı-kırmızılı takıma teşvik primi vereceğini dile getiren Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'e "Ben de Metro Turizm otobüslerinde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Abone ol

Daha önce Galatasaray’ın bağış kampanyasına katkıda bulunduğunu açıklayan Metro Holding Onursal Başkanı firari durumda olan Galip Öztürk, bu kez Galatasaraylı futbolculara Fenerbahçe'yi yenmesi için teşvik primi vereceğini duyurmuştu.

Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: 6 Şubat 2021'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için Sayın @fatihterim hocamızın belirleyeceği kadrodaki oyuncularımıza, galibiyet durumunda 1.500.000 TL prim vereceğim"

500 Bin TL destek vereceğini açıklamıştı
​Galip Öztürk, Galatasaray’ın kulübe destek olması için taraftarlara çağrıda bulunarak başlattığı bağış kampanyasına 500 Bin TL destek vereceğini açıklamıştı.

''Benim için bir şereftir''
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazıda Galip Öztürk'e zehir zemberek sözler sarf etti. Fatih Altaylı'nın yazısında şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray’ın ırkçılıktan sabıkalı  Disiplin Kurulu’na beni kulüpten  ihraç ettikleri için teşekkür ederim. Bu rezil yönetim dönemde kulüp üyesi görünmemek ve utancı paylaşmamak benim için bir şereftir. Cinayetten mahkum olduğu için yurt dışında kaçak olarak yaşayan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, mafyamatik taraftar grubunun  ve başkanlık koltuğunun işgalcisi Mustafa Cengiz isimli şahsın  çağrısı üzerine Galatasaray Spor Kulübüne 500 bin TL bağış yapacağını söyledi. 60 bin dolar civarında bir para. Bir otomobil parası.

''Tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum''
Mustafa Cengiz ve saz arkadaşı utanmazların Galatasaray’ı getirdiği ucuzluk bu. Ben de bunu eleştirdim. Bunun üzerine kanun kaçağı Galip Öztürk haddini fersah fersah aşarak benim adıma da 500 bin TL bağış yapacağını açıkladı. Galip Öztürk bu hadsiz davranışının hesabını yargı önünde verecektir. Ama ben de Metro Turizm otobüslerinde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum. Hem de beyaz para ile. Helal para ile. 

İlgili Haberler
Metro Turizm'in kaçak patronu Galip Öztürk ile yasadışı bahis baronu ortak oldu! Batum'da lüks hayat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de 'gilaburu' iki başkanı karşı karşıya getirdi! Twitter'dan atıştılar
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
Hulk olmadı Beşiktaş, Diego Costa’nın peşine düştü
Olay yeri Esenyurt! Arkadaşını bıçaklayan şahıs camdan meyve uzattı
Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesiyle ilgili bomba bilgiler verdi! Beraber çalışacağız
Gözyaşlarına boğuldular! Adana'da feci olayda yürek yakan detay
Rasim Ozan Kütahyalı ile Kübra Par birbirine girdi! 'No name kızcağız' dedi 'iğrenç şöhret' cevabı aldı
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı
Diyarbakır'da şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi! İçinden bakın ne çıktı
MEB'den öğrenciler için 'İlk Yardım' kitabı
Yorumlar