Fatih Altaylı'dan Galip Öztürk'e bombardıman! Taciz ve tecavüz üzerinden vurdu

Fatih Altaylı, kendi adına Galatasaray'a bağış yaptığını ve Fenerbahçe maçı için sarı-kırmızılı takıma teşvik primi vereceğini dile getiren Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'e "Ben de Metro Turizm otobüslerinde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum" şeklinde yanıt verdi.

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Daha önce Galatasaray’ın bağış kampanyasına katkıda bulunduğunu açıklayan Metro Holding Onursal Başkanı firari durumda olan Galip Öztürk, bu kez Galatasaraylı futbolculara Fenerbahçe'yi yenmesi için teşvik primi vereceğini duyurmuştu.

Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: 6 Şubat 2021'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için Sayın @fatihterim hocamızın belirleyeceği kadrodaki oyuncularımıza, galibiyet durumunda 1.500.000 TL prim vereceğim"

6 Şubat 2021'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için Sayın @fatihterim hocamızın belirleyeceği kadrodaki oyuncularımıza, galibiyet durumunda 1.500.000 TL prim vereceğim. @GalatasaraySK @ultrAslan — Galip Öztürk (@Galip_Ozturk) January 26, 2021

500 Bin TL destek vereceğini açıklamıştı

​Galip Öztürk, Galatasaray’ın kulübe destek olması için taraftarlara çağrıda bulunarak başlattığı bağış kampanyasına 500 Bin TL destek vereceğini açıklamıştı.

UltrAslan çağrısına 500 bin tl yardım sözü vermiştim. 500 bin tl de sayın @fatihaltayli için gönderiyorum. pic.twitter.com/iO36AwAfX5 — Galip Öztürk (@Galip_Ozturk) January 25, 2021

''Benim için bir şereftir''

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazıda Galip Öztürk'e zehir zemberek sözler sarf etti. Fatih Altaylı'nın yazısında şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray’ın ırkçılıktan sabıkalı Disiplin Kurulu’na beni kulüpten ihraç ettikleri için teşekkür ederim. Bu rezil yönetim dönemde kulüp üyesi görünmemek ve utancı paylaşmamak benim için bir şereftir. Cinayetten mahkum olduğu için yurt dışında kaçak olarak yaşayan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, mafyamatik taraftar grubunun ve başkanlık koltuğunun işgalcisi Mustafa Cengiz isimli şahsın çağrısı üzerine Galatasaray Spor Kulübüne 500 bin TL bağış yapacağını söyledi. 60 bin dolar civarında bir para. Bir otomobil parası.

''Tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum''

Mustafa Cengiz ve saz arkadaşı utanmazların Galatasaray’ı getirdiği ucuzluk bu. Ben de bunu eleştirdim. Bunun üzerine kanun kaçağı Galip Öztürk haddini fersah fersah aşarak benim adıma da 500 bin TL bağış yapacağını açıkladı. Galip Öztürk bu hadsiz davranışının hesabını yargı önünde verecektir. Ama ben de Metro Turizm otobüslerinde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum. Hem de beyaz para ile. Helal para ile.