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Hulk olmadı Beşiktaş, Diego Costa’nın peşine düştü

İhlas Haber Ajansı

Yıldız futbolcu Hulk ile maddi konularda anlaşamayan Beşiktaş, rotayı Brezilya uyruklu İspanyol forvet Diego Costa’ya çevirdi.

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Hulk transferini yüksek maliyet nedeniyle askıya alan Beşiktaş, bir başka yıldız futbolcuya yöneldi. Uzun yıllar Atletico Madrid forması giyen Diego Costa’yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlı yönetim, Costa’ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.

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