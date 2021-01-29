BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  YEREL

Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

BAHÇELİEVLER'de Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü.

Abone ol

Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4'üncü katında ütü kazanından kaynaklı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

“Araçlarımızın üzerine duvarlar geldi”
Patlama sesini duyan bir vatandaş, “Dükkanımızda oturuyorduk. Patlama sesi geldi. Buradan alev ve dumanlar çıktı. Toz dumanı. Duvarlar da yıkılınca, araçlarımızın üzerine duvarlar geldi. Şükür yaralama yoktu” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesiyle ilgili bomba bilgiler verdi! Beraber çalışacağız
Fenerbahçe'de ayrılık! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı ile Kübra Par birbirine girdi! 'No name kızcağız' dedi 'iğrenç şöhret' cevabı aldı
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı
MEB'den öğrenciler için 'İlk Yardım' kitabı
Galatasaray'da ayrılık! Konyaspor'a transfer oldu
Adana'da yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu
Seni Çok Özledim oyuncuları kimler dizinin oyuncu kadrosu
Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı! Evlat nöbetindeki aileler tepkili
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' uyarısı: Devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir
Yorumlar