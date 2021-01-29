Hatay Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın hayatı kaybetti! 'Durumum iyi' demişti

HATAY’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın korona virüse yenik düştü.

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30 Aralık'ta korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini bildiren Başkan Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesine getirelerek toprağa verileceği belirtildi.



Başkan Sayın 30 Aralık'ta sosyal medya hesabından "Kıymetli Hemşerilerim. yaptırmış olduğum Covid-19 testim ‘Pozitif’ çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." tweetini atmıştı.

Mustafa Sayın kimdir?

24 Şubat 1960 yılı Antakya doğumlu olan Mustafa SAYIN, evli 3 çocuk babasıdır. İlk ve orta öğretimi Şenköy'de , lise öğrenimini ise 1978-1979 öğrenim yılında Antakya Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır.

Yaklaşık on sekiz yıl inşaat sektöründe ve ticaret ile uğraşarak, 1999 yılı yerel seçimlerinde doğduğu, büyüdüğü Şenköy Beldesinden Fazilet Partisi Belediye Başkanı adayı olarak, Belediye Başkanı seçilmiş, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşu ile birlikte AK Parti saflarına katılmıştır.







2004 ve 2009 Yıllarında yapılan Yerel seçimlerinde iki dönem AK Partiden Şenköy Belediye Başkanı seçilmiş, Şenköy Beldesinde sayısız hizmetlere imza atmıştı. 30 Mart 2014 tarihinde Hatay ilinin Büyükşehir olması sebebiyle belde belediyelerin kapanması sonucunda, 2014 yılında Yayladağı ilçe AK Parti meclis üyesi olarak seçilmiştir.







Yayladağı Hatay Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi, aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı olarak görev yaptı. Hatay Amatör Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü kongre delegesidir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde, yüzde 55,65 oy alarak belediye başkan seçilmişti.