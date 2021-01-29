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Manisa'da otomobil 5 metrelik çukura uçtu! Araç hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden 40 yaşındaki Fetullah Keleş, 5 metrelik çukura uçtu.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada İzmir istikametine seyir halinde olan Fetullah Keleş (40) yönetimindeki 35 JB 301 plakalı Opel marka araç Ergenekon Kavşağı yakınlarında yoldan kayarak kara yolu kenarında bulunan 5 metre derinliğindeki çukura uçtu.

Sıkıştığı aracından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan sürücü Fetullah Keleş 112 ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada araç hurdaya dönerken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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