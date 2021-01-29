İkinci el saat aldı içinden çıkan notla şaşkına döndü! Tarihi hazine Bursa'da
BURSA'da yaşayan Fatih Serhat Yurtdakal, yurtdışından aldığı ikinci el saatin içinden çıkan notla şaşkına döndü.
Fatih Serhat Yurtdakal, 2016 yılında Belçika'da mekanik üzerine çalışırken saatçilikle tanıştı. Saatçilik mesleğini öğrenen Yurtdakal ikinci el satış sitesinden bir saat satın aldı.
Belçika'dan Türkiye'de taşınan Yurtdakal, saati atölyesine taşırken içinde bir not fark etti. Çıkan notla Yurtdakal şaşkına döndü.
Meşe bir kasaya sahip, müzikli, yarım saatleri ve saat başlarını bildirmesi için ayrı çanları bulunan, takvim özellikli saatin içine not yapıştırılmış vaziyetteydi.
Saatin içinden çıkan notta "Küçük çanın içinde", "Durbuy 1819" ve "Annemin evindeki büyük duvar saati" yazıyordu.