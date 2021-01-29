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Samsun'da çirkin saldırı: Hepsi aynı aileye ait mezarları tahrip ettiler

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da aynı aileye ait yaklaşık 20 mezar, 2 kişi tarafından çirkin saldırıya uğradı. Mezar taşlarını tahrip edip bölgedeki mescidin de camlarını kıran şahıslar, adli kontrolle serbest kaldı. Mahalleli serbest bırakılmalarına tepki gösterdi.

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Olay, önceki gün Bafra ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi’ndeki kabristanlıkta meydana geldi. Kabristana gelen 2 kişi, aynı aileye ait 20’e yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar verdi. Şüpheliler kabristanlık içindeki mescidin de camlarını kırdıktan sonra bölgeden uzaklaştı. 

Tahrip edilen mezar taşlarını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, mezarlık içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede saldırıyı S.A. ve S.Ü. adlı şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi.

Serbest kaldılar mahalleden tepki geldi                                                                    Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgularında alkolün etkisi ile eylemi gerçekleştirdikleri ifade ettikleri belirtildi. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mahalle sakinleri, yaşanan saldırıyı kınarken, şüphelilerin serbest kalmasına da tepki gösterdi.

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