Tokat'ta evliya türbesi sanıp dua ediyorlar aslında gerçek bambaşka

1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğolların Anadolu coğrafyasına yerleştiklerine dikkat çeken Serdar, “Tokat bölgesindeki Kazova'yı Moğollar bir kışlık merkez olarak kullanmışlar ve Tokat'ta yer almışlardır. Malumunuz da 1314 yılında Nurettin bin Esentimur vefat edince buraya gömülmüş ve bu türbe üzerine inşa edilmiştir." diyerek bilgi verdi.