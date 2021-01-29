Tokat'ta evliya türbesi sanıp dua ediyorlar aslında gerçek bambaşka
TOKAT'ta türbe zannedilen mezar, çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Dua etmek isteyenler, perşembe ve cuma günleri yoğunluk oluşturuyor. Mezar aslında bakın kime ait.
Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan türbe ilginç mimari yapısının yanı sıra tarihi ile dikkat çekiyor. Tarihi kaynaklara göre türbe 1243 yılında Kösedağ Savaşı’yla Anadolu’ya gelen ve uzun yıllar Anadolu’da kalan Moğal emirlerinden Nureddin bin Esentimur’a ait.
1314 yılında vefat etmiş olan Moğol emirinin vefatından sonra yapılan türbenin zamanla evliya mezarı olarak algılanması nedeni ile dua edenler oluyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Serdar, türbenin 1314 yılında vefat etmiş olan Moğol emiri Nurettin bin Esentimur adına yapılmış olduğunu söyledi.
1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğolların Anadolu coğrafyasına yerleştiklerine dikkat çeken Serdar, “Tokat bölgesindeki Kazova'yı Moğollar bir kışlık merkez olarak kullanmışlar ve Tokat'ta yer almışlardır. Malumunuz da 1314 yılında Nurettin bin Esentimur vefat edince buraya gömülmüş ve bu türbe üzerine inşa edilmiştir." diyerek bilgi verdi.