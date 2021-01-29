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'Militan' açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Demirören Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda vali ve kaymakamlara yönelik kullandığı 'militan' ifadesine iktidar kanadından tepkiler çığ gibi yükselirken flaş bir gelişme yaşandı.

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' sözleri üzerine başlayan tartışma sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kılıçdaroğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Süleyman Soylu ne demişti?
Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yaptı.

Devamı gelecek
Öte yandan birçok ilin valisinin de bulundukları illerde Cumhuriyet Savcılıklarına giderek, Berhan Şimşek ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları, Ankara Valiliği’nin de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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