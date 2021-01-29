Erdal Torunoğulları: Cenk Tosun evin oğludur

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, "Cenk Tosun, Beşiktaş camiasının evladıdır, önemli bir değerdir. Henüz bitmiş bir transfer yok, maddi durumları çözmek üzerine çalışıyoruz. Cenk Tosun evin oğludur." dedi.

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Beşiktaş forvet transferinde rotayı Cenk Tosun’a çevirdi. Milli futbolcunun siyah beyazlılara olumlu yanıt vermesinin ardından temaslarını hızlandıran yönetim kurulu, Everton ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibi, Cenk’in sezon sonuna kadar alacağı 1 milyon 250 bin Euro’nun tamamını Beşiktaş’ın ödemesi halinde transfere onay verebilir.

Siyah beyazlılar ise sezon sonun kadar kiralamak istediği 29 yaşındaki oyuncunun ücretinin bir kısmını Eveton’un karşılamasını istiyor. Yapılacak son görüşmede Beşiktaş’ın İngiliz ekibinin şartını kabul etmesi halinde transfer tamamlanacak.

''Cenk Tosun evin oğludur''

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Haber Global’a açıklamalarda bulundu. Erdal Torunoğulları, "Cenk Tosun, Beşiktaş camiasının evladıdır, önemli bir değerdir. Henüz bitmiş bir transfer yok, maddi durumları çözmek üzerine çalışıyoruz. Hulk ve Cenk Tosun gündemimizde, Beşiktaş için en iyisini yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Cenk Tosun evin oğludur." dedi.

Erdal Torunoğulları, Hulk hakkında gelen soruya,"Beşiktaş için en iyisi ve hayırlısı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.