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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e soruldu yarıyıl tatili uzatılacak mı? Flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e soruldu yarıyıl tatili uzatılacak mı? Flaş açıklama

Okulların yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusuydu. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

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Karne günü geldi. Sömestr tatili öncesinde karne dağıtan Bakan Özer'e yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı soruldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi. Öğrencilere karnelerini verirken hayallerindeki meslekleri soran Bakan Özer, öğrencilere yarıyıl tatilinde aileleri ile vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

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