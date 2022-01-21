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Yarıyıl tatili kaç gün 2022 ne zaman bitiyor 2. dönem ne zaman?

Yarıyıl tatili kaç gün 2022 ne zaman bitiyor 2. dönem ne zaman?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün 1. dönem karnesini alacak ve yarıyıl tatili başlayacak. 24 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 4 Şubat cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili uzatılmayacak öğrenciler MEB 2021-2022 tatil günleri takvimine göre 7 Şubat'ta 2. dönem başlayacak.

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6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemi bugün sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 1. dönem karnesini alacak. 15 tatil 21 Ocak cuma günü itibariyle başlıyor, 4 Şubat'ta bitiyor. Öğrenciler 2. dönemde ders başı 7 Şubat Pazartesi günü yapacak. Yarıyıl tatili öncesinde uyarılarda bulunan uzmanlar, zayıf karnenin nedenlerini belirlemek ve bu zayıf yönlerini görüp desteklemek, çocuğu başarıya taşımanın en etkili yoludur tavsiyesinde bulunuyor. 2. dönem karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

İkinci dönem ara tatil  11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatili uzayacak mı: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi. Öğrencilere karnelerini verirken hayallerindeki meslekleri soran Bakan Özer, öğrencilere yarıyıl tatilinde aileleri ile vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

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