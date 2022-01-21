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Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri belirlendi

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri belirlendi

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor: Emre Kargın

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-NasaDoge Menemenspor: Burak Pakkan

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği: Mehmet Türkmen

16.00 Altınordu-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır

23 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Furkan Aksuoğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Eyüpspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu

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