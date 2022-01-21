Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri belirlendi

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
Bugün:
19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor: Emre Kargın
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-NasaDoge Menemenspor: Burak Pakkan
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği: Mehmet Türkmen
16.00 Altınordu-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır
23 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık
13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Furkan Aksuoğlu
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Eyüpspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu